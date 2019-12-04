موعد مباراة الإسماعيلي وطنطا اليوم بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الإسماعيلي وطنطا اليوم ضمن مؤجلات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويقع الدراويش في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط بعد أن خاض 5 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقي الهزيمة في ثلاث مباريات أخري.

ويحتل فريق طنطا المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط؛ حيث تعادل في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد وحقق الفوز في لقاء آخر.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء اليوم بالدوري العام في تمام الخامسة مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة، بينما في السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف اللقاء ستاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت ونايل سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له مع تقديم استوديوهات تحليلية للمباراة قبل وبعد المباراة وبين الشوطين.