طلائع الجيش يستعد لمباراة دكرنس في كأس مصر

يواصل فريق طلائع الجيش استعداداته وتدريباته بدءا من الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكري قبل لقاء دكرنس ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، بعد الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق من مران أمس.

ويغيب عن لقاء دكرنس اللاعب علي الفيل للإيقاف بعد أن حصل على الإنذار الثالث في لقاء سموحة، الذي أقيم ضمن مؤجلات الجولة الخامسة بالدوري العام وانتهى بفوز سموحة بثنائية مقابل هدف وحيد للطلائع، وتقام المباراة على ستاد جهاز الرياضة العسكري يوم السبت القادم.

ويقع الطلائع في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب بـ4 نقاط بعد أن تلقي الهزيمة في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات أخري.