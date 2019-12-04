شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش مصير عروض ضم عمار حمدى وعلى لطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح عدة عروض محلية تلقاها أكثر من لاعب بالفريق خلال الفترة الماضية يأتى فى مقدمتهم عمار حمدى لاعب الوسط وعلى لطفى حارس المرمى.
وشهدت الفترة الماضية تلقى عمار ولطفى عروضا من أندية محلية للتعاقد معهما خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة، وهو ما جعل اللجنة تستعد لمناقشة هذه العروض، خاصة أنها جاءت بشكل جاد للقلعة الحمراء.
من المقرر أن تناقش اللجنة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدة أمور خاصة بالفريق خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الصفقات الجديدة أو اللاعبين المتوقع رحيلهم بعدما تلقوا عدة عروض فى الفترة الماضية.
ويحق للأهلى استبدال لاعبين خلال الشتاء المقبل، ما يعنى أحقية النادى فى إبرام صفقتين فقط، واللذين سيكونا فى خط الهجوم وفقاً لرغبة فايلر وحديثه مع إدارة النادى حتى هذه اللحظة.
ويدخل الأهلى فى مفاوضات مع أكثر من مهاجم أجنبى، كما تدرس الإدارة الحمراء تفعيل التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا جناح أفيس البرتغالى.
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