شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرعى بعد تتويج الاتحاد بدورى السلة: هدفنا استعادة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرعى المديرالفنى لفريق سلة الاتحاد السكندرى أنه استطاع أن يتوج ببطولة دورى المرتبط الغائبة عن زعيم الثغر منذ عام 2014، ومازال أمامه المزيد من الأهداف التى يسعى لتحقيقها.
وأضاف مرعى، فى تصريحات خاصة، أنه يسعى الفترة الحالية لحصد لقب بطولة دورى السوبر، التى لم يتوج بها الفريق السكندرى منذ عام 2010، أى منذ 9 سنوات، وبعد ذلك بطولة الكأس.
يذكر أن الاتحاد السكندرى توج ببطولة دورى المرتبط بفريق 18 سنة، بالتغلب على الجزيرة فى مباراتى الذهاب و العودة ، حيث تغلب أمس فى المباراة النهائية 87/84 .
وحل الاتحاد فى المركز الأول ، يليه الجزيرة ثانيا ، والأهلى فى المركز الثالث ، و جاء الزمالك رابعا .
وتولى مرعى تدريب الاتحاد السكندرى بعد مسيرة ناجحة فى سبورتنج ، وتعد هذه البطولة هى التاسعة عشر فى مشواره الرياضى كمدرب.
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