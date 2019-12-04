شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الـVAR تقترب.. اجتماع للفيفا فى القاهرة 12 و13 ديسمبر لوضع الرتوش الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن هناك اجتماعا ستسضيفه القاهرة يوم 12 و13 ديسمبر الجارى بحضور مسئولو الاتحاد الدولى - فيفا - وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى. وأكد الغندور لـ"الخليج 365" ستتم مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الكرة المصرية، وموعد التدريبات النهائية إلى جانب الشركات التى سيستعين بها اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو. وتابع الحكم الدولى المونديالى السابق أنه عقب اجتماع 12 و13 ديسمبر سيتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـVAR فى الدورى المصرى، مؤكداً أن تطبيق التقنية سيكون على جميع مباريات الدورى المصرى وليس فى مباريات معينة فقط إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

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