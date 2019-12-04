شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تؤكد صعوبة نقل لقاء الزمالك وبطل أنجولا للدفاع بعد واقعة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام أول أغسطس بطل أنجولا المقرر لها السبت المقبل ستقام باستاد السلام، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا، وليس استاد الدفاع الجوى.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتلقى أى موافقات أمنية بإقامة مباراة الزمالك وبطل أنجولا باستاد الدفاع الجوى إلى جانب تأخر المهلة الخاصة بإخطار الاتحاد الأفريقى والنادى الأنجولى بتغيير الملعب قبل اللقاء بـ10 أيام، وهو ما يصعب من نقل اللقاء من استاد السلام تجنباً لعدم تكرار أزمة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بطل السنغال الذى رفض مواجهة الزمالك بسبب نقل المباراة بعد انتهاء المهلة الأصلية لتغيير الملعب.

كان الزمالك قد نقل مباراته أمام جينيراسون بطل السنغال إلى استاد برج العرب، بينما تمسك الفريق السنغالى بلعبها باستاد بتروسبورت الملعب المحدد مسبقا للقاء، قبل أن تحدث أزمة ويذهب الزمالك لبرج العرب ويبقى فريق جينيراسيون فى بتروسبورت، ويتم تأجيل اللقاء ويصدر الكاف قرار بإقامته مجدداً باستاد برج العرب بعد أزمة استمرت عدة أيام ويفوز الزمالك ويتأهل لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.