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تامر مصطفى يقود تدريبات منتخب السويس اليوم خلفا لمحمد صلاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مجلس إدارة نادى منتخب السويس الاتفاق مع تامر مصطفى المدير الفنى السابق لكوكاكولا لتولى قيادة أبناء الغريب خلال الفترة المقبلة خلفا لمحمد صلاح الذى تعاقد مع الترسانة.  

 

ويصل مدرب كوكاكولا السابق إلى السويس، ظهر اليوم، لتوقيع العقود بعد الاستقرار على الجهاز المعاون له الذى ضم رضا الفداوى مدربا عاما وصبحى توفيق مدربا لحراس المرمى واستمرار هيثم عبده كمدرب مساعد والابقاء على الجهازين الطبى والإدارى. 

 

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كان منتخب السويس قد خسر آخر مبارياته بدورى القسم الثانى أمام جمهورية شبين يوم الاثنين الماضي و تقهقر ترتيبه إلى المركز الثالث بـ10 نقاط خلف سيراميكا كيلوباترا و جمهورية شبين و يستعد لمواجهة الداخلية في الأسبوع السابع للقسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة. 

 

 

 

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