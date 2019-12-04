شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يقود تدريبات منتخب السويس اليوم خلفا لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
ويصل مدرب كوكاكولا السابق إلى السويس، ظهر اليوم، لتوقيع العقود بعد الاستقرار على الجهاز المعاون له الذى ضم رضا الفداوى مدربا عاما وصبحى توفيق مدربا لحراس المرمى واستمرار هيثم عبده كمدرب مساعد والابقاء على الجهازين الطبى والإدارى.
كان منتخب السويس قد خسر آخر مبارياته بدورى القسم الثانى أمام جمهورية شبين يوم الاثنين الماضي و تقهقر ترتيبه إلى المركز الثالث بـ10 نقاط خلف سيراميكا كيلوباترا و جمهورية شبين و يستعد لمواجهة الداخلية في الأسبوع السابع للقسم الثاني بمجموعة القاهرة والقناة.
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