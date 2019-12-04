شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الفوز على بنى سويف حافز معنوى قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى السبق ومنتخب مصر، بالفوز الذى حققه لاعبو القلعة الحمراء على حساب بنى سويف، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدور 32 بمسابقة كأس مصر والتي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: "فوز محلى جديد لـ #أهلى جاء بعناصر جديدة لم تلعب منذ فترة وهو أمر إيجابى سوف يدعم تركيز اللاعبين على مباراة #الهلال السودانى فى دورى الأبطال، حيث سوف يكون الفوز هو الهدف الرئيسى اللى ممكن يدخل النادى ذهنيا ومعنويا فى المسابقة الأفريقية".

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نظيره الهلال السودانى يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.