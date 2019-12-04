تعرف على قائمة فراعنة الشيش بكأس العالم فى اليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب سلاح الشيش بقيادة ماهر حمزة عن قائمة اللاعبين المشاركة فى بطولة كأس العالم للشيش، المحدد لها الفترة من 12 حتى 16 ديسمبر الجارى باليابان. وضمت قائمة اللاعبين كلا من علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسام ويوسف سناء. يذكر أن محمد ماهر حمزة تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى بسويسرا فى ظل تصدره للتصنيف العالمى للعبة. يتواجد حاليا منتخب الشيش فى معسكر مغلق باليابان استعدادا لانطلاق منافسات كأس العالم.

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