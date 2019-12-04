شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يثير الجدل على تويتر بتغريدة غامضة عن "الكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي علامات الاستفهام حوله، بعد تغريدة غير واضحة عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب أحمد فتحي: القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك.

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احمد فتحي

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد عقد أحمد فتحي لمدة موسم مع تعديل القيمة المادية المدونة في عقده، خاصة وأن قيمة عقده الأخير لم تتجاوز حاجز الـ3 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب المُلقب بالجوكر يقدم مستوى استثنائيا مع الفريق الأحمر هذا الموسم، وهو الذى ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الشتوي القادم، وفقا للوائح الفيفا التي تتيح لأى لاعب التوقيع لنادي آخر دون إذن ناديه الحالي قبل نهاية عقده بـ 6 شهور.

ولم يدخل الأهلي في مفاوضات رسمية مع أحمد فتحي حتى هذه اللحظة، حيث اقتصر الأمر على حديث شخصي من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعب في ظل الحاجة الفنية إلى جهوده من ناحية، والحاجة المعنوية لتواجده فى القلعة الحمراء بصفقته واحدا من قادة الفريق الكبار من ناحية أخرى.

تلقي أحمد فتحي أكثر من عرض خلال الفترة الماضية سواء من داخل أو خارج مصر بالتزامن مع اقتراب انتهاء عقده مع النادي الأهلي، حيث تلقي عروضا من أندية سعودية وعرض آخر من نادي بيراميدز.