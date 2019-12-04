شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي x بيرنلي: «بيب» يحتفل بفوزه الـ450.. ورقم قياسي لـ«محرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 4-1 على فريق بيرنلي، في مباراة ضمن مباريات الجولة 15 من البريميرليج.

ورفع حامل لقب المسابقة في آخر موسمين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي، وعلى بعد 8 نقاط كاملة من متصدر الترتيب الحالي، ليفربول.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق أول فوز خارج قواعده منذ الفوز على كريستال بالاس في 19 أكتوبر، منهيًا سلسلة من 3 مباريات متتالية دون النجاح في تحقيق الفوز خارج القواعد في مختلف البطولات (تعادلين وهزيمة).

واحتفل المدرب بيب جوارديولا بتحقيقه الفوز رقم 450 في مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية في جميع البطولات (من إجمالي 605 مباراة –أول فوز يعود إلى أغسطس 2008 مع برشلونة ضد فيسلاكراكوف البولندي في تصفيات دوري الأبطال، انتهت 4-0).

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وجاء فوز مانشستر سيتي الكبير لتكون هذه هي المباراة رقم 36 التي يفوز بها الفريق بفارق 3 أهداف أو أكثر في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا (بداية من موسم 2016/2017).

وتألق البرازيلي جابرييل جيسوس في المباراة مسجلًا الهدفين الأول والثاني، مانحًا فريقه أسبقية مريحة، قبل أن يعزز الإسباني رودري والجزائري رياض محرز تقدم الفريق إلى 4 أهداف دون مقابل.

وجاء هدفا جيسوس ليحافظ البرازيلي على عادته بالتسجيل خارج ملعب مانشستر سيتي (الاتحاد)، مسجلًا الهدف رقم 10 ورقم 11 له على التوالي خارج قواعد فريقه في مختلف البطولات.

واحتفل الجزائري رياض محرز بتسجيله الهدف رقم 50 له في البريميرليج (من 171 مباراة) ليصبح أول جزائري يصل إلى هذا الحاجز التهديفي في تاريخ المسابقة.

ولم يعكر صفو فوز حامل اللقب سوى هدف متأخر من جانب أصحاب الأرض بواسطة الأيرلندي روبي برادي، ليستمر عجز فريق مانشستر سيتي في الحفاظ على نظافة شباك الفريق للمباراة الثامنة على التوالي في مختلف البطولات (آخر مباراة شهدت حفاظ الفريق على نظافة شباكه تعود إلى 26 أكتوبر ضد أستون فيلا).