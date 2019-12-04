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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019
يقام اليوم الأربعاء 4-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفرلول وإيفرتون، ومانشستر يونايتد وتوتنهام في البريميرليج.
حيث يلاقي الزمالك نظيره الشرقية في كأس مصر.
ويلتقي ليفربول أمام إيفرتون، ومانشستر يونايتد أمام توتنهام في البريميرليج.
ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس مصر المقاولون العرب x الجزيرة مطروح، الساعة الثانية والنصف ظهرا، على قناة ON SPORT
الزمالك x الشرقية، الساعة السابعة والنصف مساءا، على قناة ON SPORT.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي x أستون فيلا، الساعة التاسعة والنصف مساءا، على قناة beIN Sports HD 3.
ليستر سيتي x واتفورد، الساعة التاسعة والنصف مساءا، على قناة beIN Sports HD 4.
مانشستر يونايتد x توتنهام هوتسبير، الساعة التاسعة والنصف مساءا، على قناة beIN Sports HD 2.
ساوثهامتون x نوريتش سيتي، الساعة التاسعة والنصف مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
وولفرهامبتون x وست هام يونايتد، الساعة التاسعة والنصف مساءا، على قناة beIN Sports HD 7.
ليفربول x إيفرتون، الساعة العاشرة والربع مساءا، على قناة beIN Sports HD 1.
موعد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز x رين، الساعة العاشرة مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
سانت إيتيان x نيس، الساعة العاشرة مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
تولوز x موناكو، الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN Sports HD 5.
أميان x ستاد ريمس، الساعة العاشرة مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
ديجو x مونبلييه، الساعة العاشرة مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
باريس سان جيرمان x نانت، الساعة العاشرة مساءا، على قناة beIN Sports HD 5.
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