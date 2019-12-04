شكرا لقرائتكم منتخب السويس يتفق مع تامر مصطفى لتولى تدريب أبناء الغريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مجلس إدارة نادي منتخب السويس الاتفاق مع تامر مصطفى المدير الفني السابق لكوكاكولا لتولي قيادة أبناء الغريب خلال الفترة المقبلة خلفا لمحمد صلاح الذي تعاقد مع الترسانة .

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ويصل مدرب كوكاكولا السابق إلى السويس ظهر اليوم لتوقيع العقود بعد الإستقرار على الجهاز المعاون له الذي ضم رضا الفداوي مدربا عاما وصبحي توفيق مدربا لحراس المرمى و استمرار هيثم عبده كمدرب مساعد والابقاء على الجهازين الطبي و الإداري .

كان منتخب السويس قد خسر أخر مبارياته بدورى القسم الثانى أمام جمهورية شبين يوم الاثنين الماضي و تقهقر ترتيبه إلى المركز الثالث بـ10 نقاط خلف سيراميكا كيلوباترا و جمهورية شبين و يستعد لمواجهة الداخلية في الأسبوع السابع للقسم الثاني بمجموعة القاهرة و القناة .