شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإنتهاء مهلة "كاف" الأخيرة بسبب فتح الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مسئولو اتحاد الكرة أن المهلة التى حددها الاتحاد الأفريقي – كاف انتهت أمس الموافق 3 ديسمبر ، من أجل سداد جميع الديون المتأخرة على النادي لصالح أي لاعب متقدم بشكوى.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أي نادي مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دوري المحترفين و فى حالة مخالفة أي من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادي المخالف.
وأصبح نادي الزمالك مطالبا بسرعة إنهاء أزمة محمود فتح الله، لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف تصل لحد سحب الرخصة ، و الإستبعاد من دروي أبطال أفريقيا.
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