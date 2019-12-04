شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإنتهاء مهلة "كاف" الأخيرة بسبب فتح الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى نادي الزمالك يخطره فيه بإنتهاء المهلة الأخيرة لسداد كافة الديون المتأخرة على نادي الزمالك للاعبين الراحلين عن الفريق فى السنوات الأخيرة.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن المهلة التى حددها الاتحاد الأفريقي – كاف انتهت أمس الموافق 3 ديسمبر ، من أجل سداد جميع الديون المتأخرة على النادي لصالح أي لاعب متقدم بشكوى.

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كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أي نادي مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دوري المحترفين و فى حالة مخالفة أي من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادي المخالف.

نجح مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى إنهاء العديد من المستحقات المالية المتأخرة لدي العديد من اللاعبين على رأسهم اجوجو و عبدالله سيسيه و ريكاردو البرازيلي و أحمد حسن و العديد من اللاعبين ولم يتبقي إلا محمود فتح الله الذى يدين الأبيض بمبلغ 4 مليون و250 ألف جنيه.

وأصبح نادي الزمالك مطالبا بسرعة إنهاء أزمة محمود فتح الله، لتجنب توقيع أى عقوبات على القلعة البيضاء من جانب الكاف تصل لحد سحب الرخصة ، و الإستبعاد من دروي أبطال أفريقيا.