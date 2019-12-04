شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الفوز على بنى سويف حافز قبل مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي السبق ومنتخب مصر، بالفوز الذي حققه لاعبو القلعة الحمراء على حساب بني سويف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدور 32 بمسابقة كأس مصر والتي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: فوز محلي جديد للـ #أهلي جاء بعناصر جديدة لم تلعب منذ فترة وهو أمر إيجابي سوف يدعم تركيز اللاعبين على مباراة #الهلال السوداني في دوري الأبطال حيث سوف يكون الفوز هو الهدف الرئيسي اللي ممكن يدخل النادي ذهنيا ومعنويا في المسابقة الأفريقية.

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



