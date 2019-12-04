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شكرا لقرائتكم وائل جمعة: الفوز على بنى سويف حافز قبل مواجهة الهلال السوداني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب جمعة عبر حسابه على موقع تويتر: فوز محلي جديد للـ #أهلي جاء بعناصر جديدة لم تلعب منذ فترة وهو أمر إيجابي سوف يدعم تركيز اللاعبين على مباراة #الهلال السوداني في دوري الأبطال حيث سوف يكون الفوز هو الهدف الرئيسي اللي ممكن يدخل النادي ذهنيا ومعنويا في المسابقة الأفريقية.
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