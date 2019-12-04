شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يؤكد صعوبة نقل مباراة الزمالك وبطل أنجولا للدفاع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الزمالك أمام أول أغسطس بطل أنجولا المقرر لها السبت المقبل ستقام باستاد السلام ، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدورى أبطال أفريقيا ، وليس استاد الدفاع الجوي.
تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم تلقي أي موافقات أمنية بإقامة مباراة الزمالك و بطل أنجولا باستاد الدفاع الجوي إلى جانب تأخر المهلة الخاصة بإخطار الاتحاد الأفريقي و النادي الأنجولي بتغيير الملعب قبل اللقاء بـ10 أيام ، وهو ما يصعب من نقل اللقاء من استاد السلام تجنباً لعدم تكرار أزمة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بطل السنغال الذى رفض مواجهة الزمالك بسبب نقل المباراة بعد إنتهاء المهلة الأصلية لتغيير الملعب.
كان الزمالك قد نقل مباراته أمام جينيراسون بطل السنغال إلى استاد برج العرب ، بينما تمسك الفريق السنغالي بلعبها باستاد بتروسبورت الملعب المحدد مسبقا للقاء ، قبل أن تحدث أزمة ويذهب الزمالك لبرج العرب و يبقي فريق جينيراسيون فى بتروسبورت ويتم تأجيل اللقاء ويصدر الكاف قرار بإقامته مجدداً باستاد برج العرب بعد أزمة استمرت عدة أيام ويفوز الزمالك ويتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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