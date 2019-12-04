شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بانتهاء مهلة "كاف" الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد طلب من اتحاد الكرة ضرورة إنهاء أي نادي مشارك فى البطولات الأفريقية لجميع المديونيات المتأخرة من أجل مطابقة شروط دوري المحترفين، وفى حالة مخالفة أي من ذلك سيتم سحب الرخصة من النادي المخالف. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. من هنا

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