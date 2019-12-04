شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد العظيم مدربا لحراس مرمى الإنتاج الحربى بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى عصام عبد العظيم مدرب حراس بتروجت الأسبق القيادة التدريبية لحراس الإنتاج الحربى بصحبة مختار مختار المدير الفنى للعجلات الحربية فى إطار الثقة المتبادلة بين المدير الفنى ومدرب الحراس ، وبعد انتقال عمرو عبد السلام مدرب الحراس إلى نادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كان عصام عبد العظيم قد عمل مع مختار مختار فى العديد من أندية الدورى على رأسها بتروجت والمصرى، بالإضافة لتدريب حراس اتحاد الشرطة عندما كان الأخير بعبعا لأندية القمة، قبل أن يقود تدريب العديد من حراس أندية الدورى العمانى على رأسهم نادى صحار العمانى .

ومن المقرر أن يبدأ عصام عبد العظيم القيادة الفنية لحراس الإنتاج الحربى اليوم بعدما قام بالتوقيع على العقود فى إطار رغبة المدير الفنى للفريق فى تجهيز حراس المرمى بشكل جيد.