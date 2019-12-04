شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن لـ"سوبر كورة": الزمالك مش هيحقق بطولات الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شَغل هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، الشارع الرياضى المصرى خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد نشر اخبار تتعلق بصدور حكم بالحبس ضده لمدة عام بدعوى خيانة الأمانة، الأمر الذى جعل الحوار مع يكن الآن وهو أحد كتيبة الفراعنة فى مونديال 1990، أمرًا ملحًا، فكان لنا معه هذا اللقاء، للسؤال حول كواليس هذه الأزمة، وبعض الملفات الكروية الشائكة فى نادى الزمالك تحديدًا، والذى يعتبر يكن أحد رموزه التاريخيين. لقراءة الحوار كامل عبر سوبر كورة .. من هنا

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