شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى باتحاد الطائرة لشرح برنامج إعداد التأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصري لـ الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الرئيس، مؤتمرًا ظهر اليوم الأربعاء، لشرح خطة الاتحاد والبرامج المؤهلة إلى الأولمبياد - طوكيو 2020، وذلك بمقر الاتحاد المصري بمجمع الاتحادات بمدينة نصر.

من المقرر أن يشهد المؤتمر التحدث حول تنظيم التصفيات الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر يناير المقبل.

كما سيعلن الاتحاد عن خطة إعداد الرجال لخوض التصفيات والمعسكرات التى سيحوضها المنتخب حال التأهل.