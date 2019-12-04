قصة صور.. كارتيرون الباحث عن إنقاذ القلعة البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للزمالك عن كتابة تاريخ جديد له مع القلعة البيضاء وإنقاذه الفريق من دوامة الإخفاقات التى شهدها الفترة الأخيرة.
كما أن كارتيرون حصل على مسئولية تدريب الزمالك فى وقت ملىء بالأزمات فى الفريق الذى يطمح بكل قوته فى إنهائها عن طريق الفوز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.
ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع كارتيرون خلفًا للصربى ميتشو الذى تمت إقالته بعد النتائج السلبية للفريق الأبيض على المستوى الأفريقى والمحلى.
ويمتلك كارتيرون شخصية قوية يطمح أن ينجح من خلالها فى قيادة الفريق لما يمتلكه من خبرات، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار على المدير الفنى الفرنسى فى الصور التالية:
كارتيرون
كارتيرون
إبتسامة كارتيرون
كارتيرون
كارتيرون
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