شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين أحمد حسن وعصام الحضرى على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب أحمد حسن قائد منتخب الفراعنة ونجم الأهلى والزمالك السابق، عصام الحضرى حارس المرمى السابق للمنتخب الوطنى، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر. ونشر عصام الحضرى صورة له عبر تويتر معلقاً عليها بحكمة: "مزاجك أثمن ما تملك.. لا تعطى أى شخص فرصة لتعكيره ." ليرد عليه أحمد حسن: "مفيش تسلم إيدك يا كابتنى على الصورة دى ياعم الفيلسوف ع الصبح". ويعتبر أحمد حسن وعصام الحضرى من أبرز نجوم الفراعنة السابقين الذين شهدوا تتويج المنتخب الوطنى بثلاث بطولات متتالية فى كأس الأمم الأفريقية فى الفترة الذهبية للفراعنة بقيادة حسن شحاتة.

عصام الحضري

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