"نمتلك الثقة".. ماذا قال رئيس بعثة الهلال قبل مواجهة الأهلي بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر سيف الدين أبو كلابيش رئيس بعثة الهلال السوداني، عن قدرة فريقه في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات رئيس بعثة الهلال جاءت بعد وصول الفريق السوداني إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رئيس بعثة الهلال في تصريحات لصحيفة "كفر ووتر" السودانية :"الهلال قادر على التأهل من مجموعته لربع نهائي الأبطال".

وتابع :"نثق في الجهاز الفني واللاعبين في المواجهات الكبيرة التي تنتظر الفريق".

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رئيس بعثة الهلال شدد أن فريقه يمتلك عناصر قادرة أن تعبر نفسها في البطولة القارية، لافتًا إلى أن دور المجموعات ليست بالمرحلة الجديدة خاصة أن فريقه أصبح علامة كبيرة في القارة السمراء.

الهلال بدأ مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على بلاتينيوم بطل موزمبيق بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالسودان يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، افتتح الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بالخسارة من النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في لقاء أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس.

جدير بالذكر أن الهلال والنجم الساحلي يتصدران ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، في المقابل يتواجد بطل موزمبيق فريق بلاتينيوم والأهلي في المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون أي نقاط.