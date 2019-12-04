"الزمالك وليفربول وأستون فيلا".. تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في البطولات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: كأس مصر 07:30 ـ الزمالك VS الشرقية ـ القناة الناقلة: تايم سبورت. 02:30 ـ المقاولون العرب VS الجزيرة بالضبعة ـ القناة الناقلة: تايم سبورت الدوري المصري Advertisements 05:00 ـ الإسماعيلي VS طنطا ـ القناة الناقلة: أون سبورت 07:30 ـ حرس الحدود VS الاتحاد السكندري ـ القناة الناقلة: أون سبورت الدوري الإنجليزي 10:15 ـ ليفربول VS إيفرتون ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 09:30 ـ مانشستر يونايتد VS توتنهام هوتسبر ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 09:30 ـ تشيلسي VS أستون فيلا "تريزيجيه" ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 09:00 ـ ليستر سيتي VS واتفورد ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

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