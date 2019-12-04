الليلة بقيادة كارتيرون.. الزمالك في اختبار استعادة الثقة أمام الشرقية

يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك لقيادة الفريق في بطولة كأس مصر، حيث يواجه أبناء القلعة البيضاء فريق الشرقية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

وكان الزمالك قد حقق لقب بطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب بيراميدز.

ويدخل الزمالك المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام مازيمبي في دوري أبطال

إفريقيا وإنبي في الدوري المصري

وتُعد بطولة كأس مصر، هي المفضلة للزمالك في السنوات الأخيرة، حيث توج أبناء القلعة البيضاء بـ6 ألقاب في أخر 7 نسخ للبطولة، وهو حامل لقب أخر نسختين.

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولته المفضله بمدرب جديد، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توجيه الشكر للصربي ميتشو، بسبب سوء النتائج مؤخرا.

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وقرر مجلس الزمالك الاستعانة بخدمات كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء المغربي والأسبق للنادي الأهلي، في عهد جديد للقلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لاستغلال دور الـ32 في كأس مصر، لتخطى أزماته الفنية الأخيرة بعد الخسارة من إنبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا.

من جانب آخر يدخل الشرقية بآمال أن يحدث مفاجآة مدوية بكأس مصر ويواصل مشواره على حساب الزمالك.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الشرقية والزمالك كان في الدور الثاني لدوري 2016/2017، وفاز الشرقية بهدف نظيف، لكن في نهاية الموسم هبط الفريق للقسم الثاني.