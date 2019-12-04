اونلاين | «كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونانت بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط باريس سان جيرمان beIN SPORT

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بث مباشر باريس سان جيرمان، يلا شوووت باريس سان جيرمان يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة الألماني توماس توخيل المدير الفني، لمواجهة قوية أمام نانت اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، العائد من تعادلًا ثمينًا أمام ريال مدريد الإسباني، مؤخرًا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويؤكد تأهله للدور المقبل من البطولة.

كوورة أون لاين باريس سان جيرمان من المقرر أن يلتقي سان جيرمان موناكو، على ملعب لويس الثاني معقل الأخير، مع بداية الإسبوع الجاري إلا أن المباراة تأجلت نظرًا لسوء الأحوال الجوية في شرق فرنسا.

وتُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

وفي خط الدفاع: تياجو سليفا- عبدو ديالو- كولين داجبا- ماركوس كوريا.

وفي خط الوسط: جوليان دراكسلر – لياندرو باريديس- ادريسا جاي .

وفي خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – ماورو إيكاردي وكيليان مبابي.

YALLA SHOOT يتصدر الفريق الباريسي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، إلا أن سان جيرمان لعب أقل من منافسه مباراتين، بينما يحتل نانت في المركز السادس برصيد 23 نقطة.