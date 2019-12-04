رياضة | ريال مدريد يعثر على بديل سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يعثر على بديل سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني ضم بديل سيرجيو راموس مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد يجهز لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفيو.

وأوضحت أن ريال مدريد يرى أن كوليبالي "البديل الأمثل" على المدى الطويل لقائده المخضرم سيرجيو راموس الذي دخل بالفعل عامه الـ 33، والذي سينتهي عقده في صيف العام 2021.

Advertisements

وقال رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس: "أحب كوليبالي الرجل ولذا رفضت عرضًا بقيمة 105 ملايين يورو، لكن الوقت سيأتي حين سأضطر لبيعه".