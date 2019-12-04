رياضة | نجم توتنهام يصر على الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يصر على الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن واحد من ألمع نجوم توتنهام يصر على الرحيل عن الفريق في ظل توقعات بتدخب أكثر من نادي من أجل إقناعه للفوز بخدماته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام ما زال مصراً على الرحيل عن فريقه في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الدنماركي سيقاوم كل العروض التي سيقدمها له توتنهام من أجل تجديد عقده ومواصلة رحلته الكروية مع الفريق الإنجليزي الطموح.

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن البالغ من العمر 27 عاماً ينتهي نهاية الموسم الكروي الحالي وأنه رفض في أكثر من مرة تمديد عقده مع الفريق، حيث يطمح في خوض تجربة كروية جديدة خارج إنجلترا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الآمال كانت معلقة على جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام من أجل إقناع كريستيان إريكسن بالاستمرار مع الفريق لاسيما وأن توتنهام عاد إلى سكة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي الاستثنائي رغم أن النجم الدنماركي مصر على الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس وإنتر ميلان من أكثر الأندية المهتمة بالفوز بخدمات كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأن ريال مدريد مُعجب بدوره بالنجم الدنماركي الذي لمع نجمه كثيراً في السنوات الأخيرة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن كريستيان إريكسن انضم في عام 2013 إلى توتنهام الإنجليزي قادماً من آياكس أمستردام الهولندي وارتفعت القيمة المالية للنجم الدنماركي كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تبلغ الآن حوالي 100 مليون يورو وذلك بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي الذي يعني بشؤون اللاعبين.