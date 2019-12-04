رياضة | هدف ريال مدريد يصر على الرحيل عن توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف ريال مدريد يصر على الرحيل عن توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي حدد قيمة بيع نجم الفريق الدنماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستبدأ في الأول من يناير القادم.

وأفادت صحيفة ستاندرد البريطانية بأن دانييل ليفي رئيس توتنهام يضغط بكل قوة من أجل بيع إريكسن في يناير القادم بعد أن ألمح النجم الدنماركي إلى أنه غير مستعد لتوقيع عقد جديد مع النادي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن عقد إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا ينتهي في نهاية الموسم الحالي مما يعني أن توتنهام سيحاول الاستفادة من بيعه في الميركاتو الشتوي خوفاً من فقدانه بشكل مجاني بعد عدة أشهر.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إريكسن بفض مراراً وتكراراً تجديد عقده مع فريق شمال لندن على الرغم من حصوله على عرض تبلغ قيمته أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مما سيجعله أفضل اللاعبين أجراً في النادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن توتنهام يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه استرليني مقابل بيع إريكسن.

وأكدت بعض المصادر أن دانييل ليفي رئيس النادي يعتزم بيع إريكسن للحصول على فائدة مالية بدلاً من خسارته مجاناً في الصيف المقبل على الرغم من محاولات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق لإقناعه بالبقاء.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن توتنهام سيكون على استعداد للنظر في عروض تبدأ بقيمة تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع النجم الدنماركي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مع إمكانية تخفيض المبلغ بشكل نسبي.