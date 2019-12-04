رياضة | أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

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كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني عن أنباء سارة للجماهير الكتالونية بخصوص مستقبل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق خلال المواسم القادمة، بعدما ترددت أنباء عن إمكانية رحيل اللاعب نهاية الموسم الحالي.

بارتوميو يفجر مفاجأة مدوية بخصوص "ميسي":

وتحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مستقبل ميسي مع الفريق الكتالوني خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو 2021، ويحق له الرحيل في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني.

وقال "بارتوميو" في تصريحات صحفية: " اتواصل مع ميسي بشكل مستمر ونتحدث بخصوص مستقبله الكروي وموقفه من الاستمرار مع برشلونة، ميسي قادر على الاستمرار عدة سنوات بالمستطيل الأخضر، لا يزال قادر على العطاء في الملعب".

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وحرص "بارتوميو" على تهنئة ليونيل ميسي بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على فان دايك مدافع ليفربول، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز.

وأضاف: " سعيد جدا بإنجاز الارجنتيني ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية، ووجوده في برشلونة سوف يستمر سنوات طويلة قادمة"، في إشارة لاستمرار اللاعب مع الفريق الكتالوني.

خطة رئيس برشلونة للحفاظ على ليونيل ميسي:

وذكرت تقارير صحفية أن جوسيب بارتوميو، يكثف جهوده في الفترة الحالية من أجل توقيع عقد طويل الأمد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمان استمراره مع الفريق الكتالوني خلال السنوات القادمة، مع منحه الحرية للرحيل عن الفريق وقتما شاء على أن يعود في المستقبل للعمل داخل البرسا باعتباره أحد النجوم التاريخيين للفريق.