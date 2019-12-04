شكرا لقرائتكم إصابة حمدي فتحي تواصل تصدير الأزمات لرأس فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازالت إصابة حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني تُربك حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث كان الأخير يبني جزء كبير من خطته على طريقه لعب حمدي فتحي المتألق هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ5 أشهر بعد اجرائه جراحة دقيقة.

ويُناقش مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع دفندر خلال الميركاتو الشتوى القادم، على الرغم من أن تدعيم هذا المركز لم يكن مطروحاً إلا أن إصابة حمدي فتحي اعادت المناقشات لنقطة الصفر، في الوقت الذي أقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط قطع إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة، خاصة بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، والذي كان له دور كبير في فوز الفراعنة باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو، في الوقت الذي لن يحجز اللاعب مكاناً في القائمة الحمراء لكونه لازال تحت السن.

ويحق للأهلي استبدال لاعبين اثنين خلال الميركاتو الشتوى القادم، في الوقت الذي كان فايلر قد أوصى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح، قبل أن تُعيد إصابة حمدي فتحي المناقشات لنقطة البداية، وذلك في ظل عدم قناعة فايلر الكبيرة بالثنائي المالي اليو ديانج وحسام عاشور.