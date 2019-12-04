شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُناقش عودة أكرم توفيق لتدعيم الوسط في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت إصابة حمدي فتحي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني تُربك حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة السويسري رينيه فايلر، حيث كان الأخير يبني جزءًا كبيرًا من خطته على طريقة لعب حمدي فتحي المتألق هذا الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة ستبعده عن الملاعب لقرابة الـ5 أشهر بعد إجرائه جراحة دقيقة.

ويُناقش مسئولو الأهلي فكرة التعاقد مع ديفندر خلال الميركاتو الشتوى المقبل، على الرغم من أن تدعيم هذا المركز لم يكن مطروحًاً إلا أن إصابة حمدي فتحي أعادت المناقشات لنقطة الصفر، في الوقت الذي أقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط قطع إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة، خاصة بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والذي كان له دور كبير في فوز الفراعنة باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو، في الوقت الذي لن يحجز اللاعب مكانًا في القائمة الحمراء لكونه ما زال تحت السن.

ويحق للأهلي استبدال لاعبين اثنين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، في الوقت الذي كان فايلر قد أوصى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح، قبل أن تُعيد إصابة حمدي فتحي المناقشات لنقطة البداية، وذلك في ظل عدم قناعة فايلر الكبيرة بالثنائي المالي اليو ديانج وحسام عاشور.