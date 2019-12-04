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زيدان يطلب سرعة التعاقد مع الفرنسى بوجبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيدان يطلب سرعة التعاقد مع الفرنسى بوجبا

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

زيدان يطلب سرعة التعاقد مع الفرنسى بوجبا

متابعات_الخليج 365

جدد زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى الإسبانى رغبته فى التعاقد مع الفرنسى بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

 

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد خاض مشواراً طويلاً مع الفرنسي بول بوجبا لضمه الصيف الماضى، لكن مانشستر يونايتد ظل ثابتاً على موقفه ورفض الاستغناء عن اللاعب إلا بمقابل مادى يبلغ 188 مليون يورو، وهو ما دفع الريال للانسحاب من الصفقة وكذلك يوفنتوس الإيطالى.

 

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زيدان يصر على التعاقد مع بوجبا لدعم خط وسط ريال مدريد على الرغم من تواجد وتألق فالفيردى لاعب وسط الملكى على مدار الفترة الماضية. 

أشارت الصحيفة إلى أن الطلبات المادية أكبر مشكلة تواجه إدارة الريال للتعاقد مع بوجبا خاصة أن النادى الإسبانى يرى أن قيمة الحصول على خدمات اللاعب لاتتعدى 120 مليون يورو.

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