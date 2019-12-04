شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع شركة اسبانية لتطبيق تقنية الفار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لاتفاق مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو، على تطبيق التقنية في الملاعب التي استضافت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار، والتي أقيمت في مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

واستضافت 6 ملاعب مباريات البطولة وهي، ستاد القاهرة، وستاد السلام، وستاد الدفاع الجوي، وستاد الاسماعيلية، وستاد السويس، وستاد الاسكندرية.. وكان اتحاد الكرة أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

وطلب الـ IFAB زيادة عدد ساعات التدريب لحكام الفيديو في البروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة تمهيدًا لتطبيق التقنية في مصر.. وتضمن البروتوكول عدد ساعات مضغوطة للحكام، إلا الـIFAB اعترض وطلب زيادة فترات التدريب، وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة.. ويبذل مسئولو اتحاد الكرة جهدًا كبيرًا لتطبيق التقنية بداية من الدور الثاني للدوري خلال الموسم الحالي.