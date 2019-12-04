شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يواجه الجزيرة بمطروح في الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره الجزيرة مطروح أحد أندية القسم الثانى فى الثانية والنصف ظهر اليوم الاربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر .

ويسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لإستعادة أمجاد ذئاب الجبل مع بطولة كأس مصر عن طريق مواصلة مشواره بنجاح سعياً للتتويج باللقب الرابع فى تاريخه لاسيما أن الفريق يعيش فترة انتعاشة كروية فى ظل نتائجه المتميزة ببطولة الدوري حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات .

على الجانب الأخر تأهل فريق الجزيرة مطروح لهذا الدور عقب الإطاحة بفريق السنبلاوين بركلات الترجيح 4-3 عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الماضى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

Advertisements

وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما، والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.