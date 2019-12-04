شكرا لقرائتكم بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية كول كورة NOW رابط ماتش الزمالك ضد الشرقيه يوتيوب ستار HD... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية كول كورة NOW رابط ماتش الزمالك ضد الشرقيه يوتيوب ستار HD اونلاين



يدخل فريق الزمالك، تحدى جديد فى مشواره المحلى عندما يواجه نظيره الشرقية، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع الفريقين سويًا فى مستهل مشوار الأبيض بالبطولة التى يحمل لقبها من الموسم الماضى، عقب فوزه فى المباراة النهائية على بيراميدز بثلثة أهداف دون رد.

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية كول كورة NOW رابط ماتش الزمالك ضد الشرقيه يوتيوب ستار HD اونلاين



يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة فنية جديدة للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى جاء خلفا للصربى ميتشو، حيث ستكون المباراة هى بداية عمله الرسمى مع الأبيض بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدرب الحراس عمرو عبد السلام ، ولن يكون أمام لاعبى الزمالك أى بدائل عن تقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة مما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، وذلك عقب هزيمة الفارس الأبيض من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليتذيل الفريق المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.

Advertisements

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية كول كورة NOW رابط ماتش الزمالك ضد الشرقيه يوتيوب ستار HD اونلاين



مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، كما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الشرقية لرد الاعتبار، خاصة أن أخر مباراة جمعت الفريقين شهدت هزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى موسم 2016 - 2017، والتى أقيمت يوم 5 أبريل 2017، لاسيما أن الأبيض يسعى لتوجيه رسالة قوية لمنافسيه فى مستهل مشواره بالبطولة المحلية بأنه سينافس على الكأس الذى يحمل لقبله من الموسم الماضى، ومن المقرر، أن يعود حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الشرقية، فيما سيواجه الفريق أزمة فى خط دفاعه بعد تأكد غياب محمود علاء، مدافع الفريق عن المباراة، للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام إنبى، فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، كما سيغيب محمود حمدى الونش، للإصابة التى تعرض لها أمام مازيمبى الكونغولى؛ لذا من المتوقع أن يتكون التشكيل الأساسى للزمالك أمام الشرقية من: "محمد عواد فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بدون تقطيع مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية كول كورة NOW رابط ماتش الزمالك ضد الشرقيه يوتيوب ستار HD اونلاين



مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر اليوم الأربعاء ، فى المقابل، يدخل فريق الشرقية، بقيادة مصطفى فاروق مزيكا، مباراة الزمالك بطموحات كبيرة، ساعيا لاستغلال الغيابات فى دفاعات الأبيض وتحقيق المفاجأة فى مستهل بطولة كأس مصر، وتكرار فوزه على الأبيض مرة أخرى، خاصة بعدما أكد المدير الفنى للشرقية أن الأوضاع التى تشهدها القلعة البيضاء فى الفترة الحالية تصب فى صالح فريقه.