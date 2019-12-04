شكرا لقرائتكم رينيه فاير يوافق على رحيل جيرالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ رينيه فايلر ادارة النادي الأهلي بموافقته علي رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا لعدم الحاجه لخدماته.

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم اجنبي بدلا من جيرالدو ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة وان ترشيحه جاء من فايلر نفسه.

وبدأ الأهلي بالفعل في تسويق جيرالدو من اجل تحقيق اي استفادة مادية من ورائه ولتجنب رحيله مجانا، كما رحب فايلر أيضاً برحيل المغربي وليد أزارو خلال الميركاتو الشتوى القادم ،مبديا موافقته على التعاقد مع مهاجم إضافي جديد، وهو الأمر الذي تدعمه رغبة اللاعب الذي يمر بحالة نفسية سيئة سبب عدم مشاركته بشكل منتظم.