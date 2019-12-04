شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى فى مهمة إيقاف نزيف النقاط أمام طنطا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى نظيره طنطا فى تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين لاسيما للدراويش بعد خسارتهم فى الجولة الماضية من الاتحاد السكندرى بثلاثية دون رد فيما تعادل طنطا مع سموحة بهدفين لكل فريق.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل طنطا المركز الحادى عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى ثلاثة وخسر مباراة واحدة وسجل لاعوه 5 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف.

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وتعد مباراة اليوم هى الظهور الأول للدراويش عقب قرار إقالة الصربى ميودراج يستيش من منصبه وإسناد المهمة لأدهم السلحدار لقيادة الفريق فنياً بشكل مؤقت فى مباراة اليوم حيث طالب السلحدار لاعبيه بمصالحة الجماهير الغاضبة من تلقى الفريق هزيمتين على التوالى دفعت بالدراويش لمراكز القاع بجدول الدوري ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام طنطا مكون من: "محمد مجدي، أحمد أيمن، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم، محمود دونجا، عماد حمدي وهمام طارق، عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي وبنسون شيلونجو".

فى المقابل يفتش أيمن المزين المدير الفنى لطنطا عن تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب الإسماعيلى على ملعبه للتقدم فى سباق مراكز الدوري ويبدو التشكيل المتوقع لأبناء السيد البدوى أمام الدراويش مكون من: "إسلام طارق - إيهاب سمير - محمد العشرى -محمود مسعود - أحمد فوزى - أحمد الشناوى - حسام غالى - أحمد الألفى - لوالنجا - أحمد فهمى - إسلام فؤاد".