شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوافق على رحيل جيرالدو عن الأهلي في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ رينيه فايلر إدارة النادي الأهلي بموافقته على رحيل الأنجولي جيرالدو جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرًا لعدم الحاجه لخدماته.

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.

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وبدأ الأهلي بالفعل في تسويق جيرالدو من أجل تحقيق أي استفادة مادية من ورائه ولتجنب رحيله مجانًا، كما رحب فايلر أيضًا برحيل المغربي وليد أزارو خلال الميركاتو الشتوى القادم، مبديًا موافقته على التعاقد مع مهاجم إضافي جديد، وهو الأمر الذي تدعمه رغبة اللاعب الذي يمر بحالة نفسية سيئة سبب عدم مشاركته بشكل منتظم.