شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يخشى مفاجآت زعيم الثغر فى المكس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه حرس الحدود نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري فى ديربى سكندرى مشتعل فى ظل حالة الانتعاشة التى يمر بها الفريقان فى الفترة الأخيرة.

وفاز حرس الحدود على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري فيما فاز الاتحاد السكندرى على الإسماعيلى بثلاثية دون رد.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى ثلاثة وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم منذ انطلاق المسابقة أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة الليلة مكون من: "أحمد السعدني، خالد سامي، مصطفى محمود، حسن مجدي، عمرو الحلوانى، مصطفى جمال، محمد أسامة، أحمد فتحي "فيليكس"، عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويده وإبراهيما كونيه"

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فى المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى لاعبيه بالابتعاد عن الغرور بعد الانتصارات المحلية والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية مشددًا على ضرورة احترام المنافس وتقديم عرض قوى يمتع جماهير زعيم الثغر ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد فى لقاء اليوم مكون من: "حراسة المرمى: عماد السيد - أسامة العزب - إسلام جمال - محمود رزق - السيد سالم - نور السيد - أحمد نبيل مانجا - إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت - رزاق سيسه - خالد قمر".