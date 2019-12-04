رياضة | تريزيجيه يقود التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يقود التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي ونظيره أستون فيلا، اليوم الاربعاء الموافق 4 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانا، فى لقاء يسعي فيه البلوز تحت قيادة المدرب الشاب الإنجليزى فرانك لامبارد فى تحقيق الفوز والإقتراب أكثر من الثلاثي الأول بجدول الترتيب بينما يسعي أستون فيلا فى تقديم عروضه الجيدة ببطولة الدوري هذا العام.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أستون فيلا ضيف ثقيل على فريق تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزى اليوم فى تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت السعودية والحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات والثامنة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي الإنجليزي أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، زوما. توموري، بالميري

خط الوسط : جورجينيو، كوفاستش، بيدرو، مونت، بوليسيتش

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خط الهجوم : جيرو

التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا أمام تشيلسي

حراسة المرمى : هيتون

خط الدفاع : جولبيرت، كونسبا، منجز، تارجت

خط الوسط : ماكجين، دوجلاس، هوريهان

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه، موراييس، جريليش

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة وكان البلوز قد خسروا اللقاء الأخير أمام ويست هام بهدف دون رد بينما فريق استون فيلا يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة وكان الفريق قد تعادل أمام مانشستر يونايتد المباراة الأخيرة بهدفين لكل منهما.