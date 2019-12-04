اونلاين | رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر SALAH goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

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يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة قوية للغاية وزارية لأصحاب الدار ضد إيفرتون، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي KOORA STAR، إيفرتون يحل ضيفًا على ليفربول، بقمة الدوري الإنجليزي.

KOORA STAR يحل فريق إيفرتون ضيف على ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزى ضمن مباريات الجولة ال 15 من البريميرليج فى تمام الساعة العاشرة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وريع منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعة وربع بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وإيفرتون YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي YALLA SHOOT، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

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