شكرا لقرائتكم حرس الحدود يواجه الاتحاد فى ديربى اسكندرانى بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه حرس الحدود نظيره الإتحاد السكندرى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد المكس بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة للدوري فى ديربى سكندرى مشتعل فى ظل حالة الانتعاشة التى يمر بها الفريقين فى الفترة الأخيرة

وفاز حرس الحدود على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور له بالدوري فيما فاز الاتحاد السكندرى على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

ويحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى ثلاثة وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

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ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود فى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم منذ إنطلاق المسابقة أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه ويبدو التشكيل المتوقع للحدود فى مباراة الليلة مكون من : "أحمد السعدني ، خالد سامي، مصطفى محمود، حسن مجدي، عمرو الحلوانى ،مصطفى جمال، محمد أسامة، أحمد فتحي "فيليكس"،عبد اللطيف جريندو وأحمد شرويده وإبراهيما كونيه"

فى المقابل طالب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى لاعبيه بالابتعاد عن الغرور بعد الانتصارات المحلية والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية مشدداً على ضرورة احترام المنافس وتقديم عرض قوى يمتع جماهير زعيم الثغر ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد فى لقاء اليوم مكون من : " حراسة المرمى : عماد السيد -أسامة العزب _ اسلام جمال _ محمود رزق _ السيد سالم - نور السيد _ أحمد نبيل مانجا _ أيمانويل أوكوي – أحمد رفعت -رزاق سيسه _ خالد قمر".