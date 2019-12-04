شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدرس الدفع بوجوه جديدة في مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بقيادة مجدي عبد العاطي مدرب الفريق، الدفع بوجوه جديدة خلال مباراة أبناء الجنوب مع طنطا.

ويستضيف نادي أسوان نظيره طنطا، الأحد المقبل، حيث يلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل على استاد أسوان الرياضي في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويواصل الفريق الأسواني تدريباته على فترتين يوميًا استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة بيراميدز في الدوري خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

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ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسواني في مباراتي بيراميدز وإف سي مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر في مواجهتي الأهلي والمقاولون.