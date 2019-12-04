شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاعتماد قرارات الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات والنشاط الرياضي وكذلك فريق الكرة.

كما يعتمد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة التي عُقت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي.

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كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد أعلنت حضور 601 عضو فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوًا