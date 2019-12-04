عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يوفنتوس يغري ديبالا بـ9 مليون يورو سنويا للحفاظ عليه

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضا إلى نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا، من أجل الإبقاء عليه في الموسم المقبل، والحفاظ عليه كأحد اهم نجوم الفريق خوفا من عرض باريس سان جيرمان.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس عرضت على ديبالا الحصول على 9 ملايين يورو خالية من الضرائب، فضلاً عن بعض المكافآت الأخرى المتعلقة بأدائه، كراتب سنوي من أجل تجديد عقده.

وكان ديبالا قد طلب الحصول على راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت، ولكن الشبكة الإيطالية ذكرت أن اللاعب في طريقه لتوقيع عقد جديد مع النادي، يربطه به لفترة أطول.

ديبالا استعاد مستواه مع اليوفي في الموسم الحالي رفقة المدرب ماوريسيو ساري، إذ شارك مع الفريق في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4.