شكرا لقرائتكم منتخب الصالات يطير للسعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسافر فجر اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات في طريقها إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات لآداء مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى الجمعة والسبت المقبلين.

وكان من المقرر سفر البعثة فجر أمس الثلاثاء، قبل تأجيل السفر 24 ساعة.. وتضم البعثه كلا من هشام صالح مديرا فنيا ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش اخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى

وصرح هشام صالح المدير الفنى انه يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحله كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابه بالاضافة الى الاربعة المحترفين فى الامارات لتكون فرصة امام الجهاز الفنى بالدفع بالعناصر الجديدة للوقوف على مستواهم.

Advertisements