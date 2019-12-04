شكرا لقرائتكم مجلس الخطيب يعقد اجتماعاً لمناقشة الإنشاءات والنشاط الرياضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا في الخامسة من مساء اليوم ، الأربعاء، بمقر الجزيرة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادي على صعيد الإنشاءات والنشاط الرياضي وكذلك فريق الكرة.

كما يعتمد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى عُقت يومي 22 و23 نوفمبر الماضي.

كانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي قد اعلنت حضور 601 عضوًا فقط داخل الصالة المغطاة وهو ما يمنع مناقشة الميزانية في الجمعية العامة العادية للنادي حيث كان يتطلب حضور 2597 داخل الصالة أي ما يمثل 50 % من إجمالي الأعضاء الذين سجلوا في كشوف اليوم الثاني للجمعية العمومية حيث سجل 5194 عضوًا.