شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: الأهلي خسر من النجم بفعل فاعل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "الأهلي خسر من النجم الساحلي بفعل فاعل بعد طرد أيمن أشرف الغير مستحق". Advertisements وأكمل : "لاعبي الأهلي لم يخسروا المباراة نفسيا وشعروا أنهم قدموا مباراة جيدة، لذلك فايلر لن يعمل على هذا الجانب كثيرا". وأتم : "لو تبدل الوضع وطرد من النجم لاعبه أمام الأهلي في مصر، لحقق الأحمر فوزا كبيرا بـ4 أهداف".

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