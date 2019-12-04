شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يطير إلى السعودية اليوم لمواجهتها وديًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسافر فجر اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات في طريقها إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على كرة الصالات لأداء مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودى يومى الجمعة والسبت المقبلين.
وكان من المقرر سفر البعثة فجر أمس الثلاثاء، قبل تأجيل السفر 24 ساعة.. وتضم البعثة كلاً من هشام صالح مديرًا فنيًا ونادر رشاد مدربًا عامًا ونواف الوجيه مديرًا إداريًا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش أخصائي علاج طبيعي و14 لاعبًا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وإبراهيم عوض وإبراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى.
وصرح هشام صالح المدير الفنى بأنه يغيب عن صفوف المنتخب هذه الرحلة كل من عبده الأشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للإصابة بالإضافة إلى الأربعة المحترفين فى الإمارات لتكون فرصة أمام الجهاز الفني بالدفع بالعناصر الجديدة للوقوف على مستواهم.
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